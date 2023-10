Tra lezioni "salvavita" e segreti della gravidanza

Nuove iniziative allo spazio comunale per le famiglie “Il Nuovo Cortile“ di via Mattei 2, vicino al parco pubblico del cimitero, per le future mamme e i futuri papà. Due gli appuntamenti previsti per questa settimana: venerdì, dalle 10 alle 12, scatta “L’ostetrica al Nuovo Cortile“, mentre sabato dalle 10 è prevista una lezione di disostruzione con i volontari della Cri di Bresso. Nel particolare, per offrire alcune opportunità di dialogo e di scambio di informazioni, una specialista dell’assistenza alla gravidanza e al parto ma anche al puerperio e al neonato sarà presente su appuntamento (chiamando l’Ufficio asili nido comunale al numero 0261455218-232) ogni venerdì, dalle 10 alle 12 appunto, per rispondere alle domande e ai dubbi. Sabato mattina, invece, tutti i posti sono esauriti per imparare, dal personale della Cri locale, le manovre salvavita pediatriche, come primo soccorso per le situazioni di rischio che coinvolgono bambini piccoli e lattanti. Giuseppe Nava