Tra i colloqui e lo scritto extra Oggi alla prova 207 studenti per il diploma italo-francese

di Simona Ballatore

I maturandi del liceo artistico ieri hanno chiuso la seconda prova, di indirizzo, tra tavole, video e progetti architettonici, mentre cominciavano nelle altre scuole superiori i primissimi colloqui orali dopo un weekend di correzioni per le 604 commissioni d’esame. Si entrerà nel vivo oggi: si parte da un’immagine, uno spunto, una citazione e si dà il via ai collegamenti. "Avremmo preferito la tesina, per rompere il ghiaccio", il commento comune alle porte dei licei. Spazio anche ai Pcto, il percorso di alternanza scuola-lavoro, e all’educazione civica.

C’è però chi oggi tornerà sui banchi non per il colloquio ma per una terza prova (lunga sei ore) riservata agli studenti che hanno intrapreso il percorso Esabac. L’acronimo nasce dall’unione tra l’Esame di Stato italiano e il corrispettivo francese “Baccalauréat“. In un colpo solo (dopo tre anni impegnativi) 207 studenti milanesi potranno ottenere il doppio diploma. Sono nove le scuole che offrono questa possibilità tra Milano e provincia, dal liceo Quasimodo di Magenta al Primo Levi di Bollate, dal Gadda di Paderno Dugnano al liceo Marconi di Milano, dal Setti Carraro dalla Chiesa al Marie Curie di Cernusco. "I 207 candidati - spiegano dall’ufficio scolastico milanese - sono tutti interni". Non ci sono privatisti.

Dopo le correzioni degli scritti, si entrerà nell’ultima fase. I primi voti sui tabelloni sono già previsti per la fine di questa settimana. Incrociano le dita (e studiano) 23.563 maturandi milanesi più 988 compagni che si sono presentati agli esami da esterni.