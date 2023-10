Tra baby gang e ritiro. Adolescenti più fragili: "È crudeltà pura non investire su di loro"

Un gruppo di genitori ha bussato in parrocchia, al Gentilino, chiedendo aiuto: figli alle medie che cominciano a cambiare, tra tute in acetato, borselli e musica trap. E attorno la cronaca, costellata da baby gang in azione. Il parroco, don Fabrizio Bazzoni, ha colto l’appello: mercoledì ha invitato psicoterapeuti e l’associazione 232 Aps per analizzare il fenomeno, studiare le contromosse e sostenere i ragazzi in una fase di crescita cruciale. E i genitori sono invitati a tornare “a scuola“ martedì al Teatro Oscar di via Lattanzio con la psicoterapeuta Silvia Vegetti Finzi e il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, fondato dal pedagogista Daniele Novara, su un altro tema che preoccupa e tiene banco: stress e ansia scolastica.

Professor Novara, c’è un allarme baby gang e ci sono sempre più famiglie che chiedono aiuto. Qual è la situazione?

"Dai 15 anni in su il cervello è più “disponibile“ al pericolo: per questo la baby gang sono pericolose. Si buttano nelle risse, sapendo di farsi male. C’è il tema dell’eccitazione, si cercano esperienze che danno una forma di ricompensa nella logica della vittoria, della trasgressione. Le baby gang sono organismi indefinibili per antonomasia, non hanno una natura stabile. L’unica costante è l’età: sono adolescenti, hanno dai 15 ai 21-22 anni. La neuroscienza ha posticipato il termine dell’adolescenza a 23 anni, perché è l’età in cui la corteccia prefrontale finisce di stabilizzarsi. È l’età in cui si formano anche le dipendenze e il senso del pericolo è molto basso".

Si sta abbassando l’età di ingresso?

"Difficile da stabilire, ma a 12-14 anni i fenomeni sono più correlati al bullismo e, soprattutto, al vandalismo rispetto alle aggressioni. L’età più problematica va dai 17 ai 19 anni. Spesso sono ragazzi che non studiano né lavorano. In Italia abbiamo il 25% dei nostri giovani in questa situazione ed è un dato agghiacciante. Bisognerebbe portare l’obbligo scolastico a 17-18 anni come nel resto d’Europa e creare situazioni di maggiore coinvolgimento e attenzione sociale per questa fascia. I progetti per giovani, diffusissimi negli anni ’90, sono stati abbandonati".

Che fare?

"Prima di tutto la scuola dovrebbe lavorare di più sulla gestione dei conflitti: i giovani oggi devono imparare a litigare bene tra loro, è questo l’unico vero antidoto alla violenza. I ragazzi non sanno gestire la contrarietà degli altri. Non si fa una prevenzione primaria. E parliamo di ragazzi e ragazze che hanno una fragilità spaventosa".

Cos’è cambiato?

"Da una parte abbiamo gruppi eccessivamente trasgressivi, per fortuna pochi, dall’altra ragazzi che si fanno del male. L’autolesionismo e il ritiro sociale sono il grosso problema, più diffuso. E l’epoca delle passioni tristi, come dice Miguel Benasayag: c’è un fondo depressivo che non era così tipico dell’adolescenza".

Sono due facce della stessa medaglia?

"In entrambi i casi c’è un tema: i ragazzi non si riescono a gestire le relazioni. Quando le cose non vanno come si vuole aumentano la permalosità, la suscettibilità, la rabbia, oppure ci si ritira, appunto. È una generazione più fragile di quella precedente: è questa la novità storica. Alle spalle abbiamo genitori fragili a loro volta, che fanno fatica, e due anni di Covid. Abbiamo detto a questi ragazzi di chiudersi in casa, di non andare a scuola, di evitare relazioni con i pari e, una volta chiuso questo capitolo, diciamo loro di andare dagli psichiatri: è crudeltà allo stato puro. Prevale un atteggiamento rinunciatario negli adulti. Ma non puoi chiedere un sacrificio generazionale e poi trascurare questa fascia d’età. Bisogna investire in progetti per i giovani, aiutare i genitori e far tornare la pedagogia al centro della scuola, oggi troppo competitiva"