Totem e segnali. Sulle tracce della Resistenza

Un "Percorso della Memoria" con totem e segnaletica nei luoghi melzesi che raccontano la storia della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza; ma anche una mappa "bicipolitana" al servizio della mobilità dolce, il progetto ecologico "Cestini per tutti" e "La buona terra" per la promozione dell’agricoltura biologica: fra Memoria, impegno, ecologia e urbanistica ecco alcuni dei 15 i progetti già presentati nell’ambito di "Decido anch’io", nuova e rinforzata edizione del Bilancio Partecipativo della città. Ma molti altri ne potrebbero arrivare, e dal Comune scatta la proroga sulla presentazione: "Porte aperte alle idee dei cittadini sino al 29 di febbraio". "Visto il riscontro positivo che stiamo avendo dai cittadini - così l’assessore alla cultura Diana Marangoni (nella foto) - che ci stanno chiamando per chiedere come fare a partecipare, abbiamo deciso di prorogare la scadenza e dare circa un mese in più per elaborare nuove proposte. Ne abbiamo già ricevute di interessanti e originali. C’è chi propone "Le palme a Melzo" chi vorrebbe percorsi acrobatici Pump Truck per biker, chi saprebbe come accompagnare i cittadini melzesi a “Liberarsi dallo stress“, qualcuno propone un orto per la comunità. Le ultimissime proposte caricate sul sito riguardano la cura della "buona terra", l’attenzione alla sostenibilità e sul fronte cultura l’attivazione di un percorso della Memoria". Quest’ultimo è firmato Anpi: prevede la preparazione e la posa di totem in luoghi ed edifici (la Casa del Fascio, la sede delle Acli e così via) "dove la narrazione ci porti a fatti ed eventi accaduti durante la guerra. L’obiettivo? Tenere viva, con un itinerario ad hoc, la memoria di quegli anni nelle nuove generazioni". Per il bilancio partecipativo quest’anno, vi sono 105 mila euro.Monica Autunno