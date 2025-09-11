Urbanistica, il caso Torre Milano a processo: “Il ruolo della Commissione paesaggio? Singolare e inedito”

Milano – In “una città” come Milano “ci sono anche le infrastrutture che non si vedono, come le reti, le fognature, l’apparato idrico” e con questo intervento, “così impattante dal punto di vista del carico urbanistico”, non ci si è “preoccupati, come in altri casi di cosiddetta “rigenerazione urbana”, di considerare l’adeguatezza delle reti anche per i cambiamenti climatici in corso e questo crea molti problemi”.

È un passaggio della testimonianza resa in aula dall’ex docente di architettura a Venezia Chiara Mazzoleni, consulente dei pm di Milano, in uno dei processi scaturiti dalle inchieste sulla gestione urbanistica, che hanno messo in difficoltà la Giunta guidata da Giuseppe Sala e che a luglio hanno portato a sei arresti, anche per corruzione, tra cui quello dell’ormai ex assessore Giancarlo Tancredi, poi revocati dal Riesame.

Il processo è in fase dibattimentale davanti alla settima penale, le accuse contestate sono abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso e il caso è quello della “Torre Milano", il grattacielo di 24 piani in via Stresa. Sono otto gli imputati, tra imprenditori e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti del Comune, come Giovanni Oggioni, già componente della Commissione paesaggio, che era finito ai domiciliari anche per corruzione in un altro filone delle tante indagini.

Nella sua deposizione la consulente della Procura, rispondendo alle domande dei pm Marina Petruzzella e Mauro Clerici, ha spiegato come non ci fossero, a suo dire, i “presupposti di legge” per qualificare la costruzione di quella torre come “ristrutturazione” e non “nuova costruzione” e per procedere con “una Scia”, ossia un’autocertificazione, invece che con un “piano attuativo”. E ha parlato del ruolo della Commissione paesaggio a Milano, “singolare e inedito”.

Nella deposizione la consulente ha descritto come la realizzazione di quella torre di 83 metri su un lotto di 5mila metri quadri, dove prima c’era un fabbricato di due piani con uno seminterrato, sia stata portata avanti violando normative, anche regionali e comunali. Tesi che sarà contrastata nel controesame dalle difese, secondo le quali sarebbero stati rispettate le leggi e il piano di governo del territorio. “È paradossale un processo dove si discute dell’interpretazione giusta o sbagliata delle norme, è un tentativo di scaricare sull’individuo il fatto che le norme non piacciano. Cosa doveva applicare il singolo, se non le indicazioni che il piano di governo del territorio aveva dato? Qua non sono state violate le norme”. È la linea difensiva, sintetizzata da alcuni legali, tra cui Michele Bencini e Federico Papa, al termine dell’udienza di uno dei processi sull’urbanistica, sulla realizzazione della Torre Milano di via Stresa.