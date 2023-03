Torneo di sport aperto a tutti, scende in campo l’inclusività

L’inclusione deve partire dall’integrazione. Questo il principale messaggio legato all’evento "Peschiera include, torneo di sport per tutti" organizzato per domenica 26 marzo dalle 14 alle 18 presso l’Esagono di via Neruda dall’amministrazione comunale in sinergia con numerose associazioni del territorio, fra cui I Ragazzi di Robin, Progetto WorkOut, Il Ponte, Radio Active 20068, Milano Calcio 8e Olympia Basket, con la sponsorizzazione di Decathlon Segrate. Durante l’evento verranno organizzati e svolti simultaneamente brevi tornei di calcetto a 4 e di basket con squadre rigorosamente miste, composte da persone con disabilità e non, a cui sono tutti invitati a partecipare, indipendentemente dall’età anagrafica o dalle capacità sul campo: a vincere sarà la cultura dell’inclusione sociale. "Più si vive con la disabilità e più essa tende a scomparire e a diventare normale - è il messaggio di Donata Rocca vice-presidente dell’associazione I ragazzi di Robin -, sta a noi persone lavorare perché l’inclusione diventi un’abitudine e pian piano scompaia la linea sottile che separa le persone disabili dal mondo che le circonda".

Un plauso è arrivato anche da Roma con un messaggio di Alessandra Locatelli, ministro per la Disabilità: "Un bellissimo progetto di sport e di integrazione sociale. Complimenti a tutte le persone che hanno lavorato per permettere ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di avere un tempo ricreativo e sportivo inclusivo che possa completare la vita sociale di tutta la comunità". "Ringrazio in particolare gli assessori Daniele Pinna e Beatrice Rossetti per il grandissimo impegno profuso che ha reso l’evento possibile", ha dichiarato il sindaco Augusto Moretti che ha aggiunto: "Con questa iniziativa, che per la prima volta portiamo sul territorio, vogliamo dare un segnale forte e deciso: la nostra Amministrazione non lascerà mai nessuno indietro. Occorre fare un passo in avanti epocale e passare dalla cultura della disabilità a quella dell’integrazione, dove tutti possono essere coinvolti e partecipare insieme abbattendo ogni forma di barriera, sia fisica che mentale".

Valeria Giacomello