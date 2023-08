Torna l’incubo dell’acido Bruciata un’altra pianta in via Di Vittorio 30 Il sindaco: "Chi sa parli"

di Francesca Grillo

Un incubo che ritorna: per la quarta volta, qualcuno ha "bruciato" un albero in via Di Vittorio, all’altezza del civico 30, gettando dell’acido alla base e sulla corteccia. Era già successo nel 2020 e ancora a maggio dello scorso anno. Qualcuno, di cui mai si è scoperta l’identità, aveva prima cosparso di acido alcune piante, messe da poco a dimora, e poi con un attrezzo aveva tagliato i cavi dell’irrigazione, per privare dell’acqua le piante giovani e destinarle alla morte. I danni dell’acido anche questa volta non hanno lasciato scampo alla pianta: bisogna abbattere.

"Questa volta non ripianteremo – assicura il sindaco Rino Pruiti –. Ho ricevuto segnalazioni, voci, ipotesi, ma nessuno parla o denuncia. Finché questo non avverrà, non metteremo a dimora nessuna nuova pianta. Sarebbe un danno anche per il Comune: ogni volta che un albero viene vandalizzato in questo modo spendiamo circa 4mila euro. Anche installare una telecamera per individuare uno squilibrato sarebbe costoso e grottesco. Ma quello che mi delude di più – confessa il sindaco – è l’omertà di molti cittadini, in particolare degli abitanti della via in corrispondenza del civico 30. Chi riconosce il colpevole di questo atto gravissimo – aggiunge – deve denunciare".

Per ora rimangono solo le ipotesi e un identikit fornito dallo stesso sindaco: "Pare si tratti di una donna, una signora con un cane – descrive Pruiti – animata da avversità politica nei confronti della nostra amministrazione. Anche i dipendenti dell’ufficio Ecologia sono ormai scoraggiati e frustrati: una delle impiegate ha pianto per l’ennesimo atto vile nei confronti del patrimonio verde". Ma perché tanto accanimento proprio in via Di Vittorio? Bisogna fare un passo indietro a 4 anni fa, quando la strada fu oggetto di una profonda riqualificazione. Durante i lavori si rese necessario tagliare gli alberi che caratterizzavano la via, molti malati o a rischio caduta. Un atto che non è piaciuto all’opposizione e ad alcuni cittadini. A lavori ultimati, sono iniziati i vandalismi. "Gli alberi abbattuti erano stati ripiantati – ricorda il primo cittadino – e ne abbiamo messi a dimora più dei precedenti. Accanirsi contro la natura è davvero da vigliacchi. L’odio politico non può portare a danneggiare e uccidere gli alberi".