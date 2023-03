Torna il cantiere della discordia Transito di mezzi nella notte "Chiediamo di contenere i disagi"

di Monica Autunno

Sostituzione dei binari sulla linea 2 del metro, si torna a lavorare sulla tratta "difficile" fra Gorgonzola e Cascina Antonietta, in direzione Gessate. Si provvederà in questa fase a sostituire un chilometro di binario unico, i lavori saranno, come sempre, fra le 22 e le 5 del mattino, e dureranno sino al prossimo 31 maggio. Da Atm la notifica al Comune, dall’amministrazione comunale un appello immediato: "Chiediamo di limitare al massimo l’impatto di questi lavori sull’abitato". E un invito sul lungo periodo: "Atm inserisca nei suoi piani industriali investimenti che permettano la realizzazione di una “base logistica” alternativa al deposito di Gorgonzola. Anche, e soprattutto, per garantire la qualità della vita di chi abita nelle vicinanze". Il riferimento è ovviamente ai residenti del quartiere accanto al deposito di via Trieste, da anni sulle barricate per il disagio serale prodotto dai mezzi d’opera. Così, in una comunicazione congiunta Comune-Atm, l’azienda dei trasporti: "Agiamo nel pieno rispetto delle normative di cantiere a tutela dei residenti delle zone vicine alla ferrovia. La gestione tramite cantieri notturni è stata scelta per continuare a garantire il servizio di mobilità ai cittadini". Rispetto a questo, specifico, maxi cantiere c’è la luce all’orizzonte: i lavori per la sostituzione dei binari della metropolitana 2, nonostante i rincari e la crisi di materie prime ed energia, proseguiranno nel 2023, ma sarà l’ultimo anno. È stata Atm, nei giorni scorsi, a comunicare all’amministrazione l’avvio della nuova fase di lavori, nell’ambito di un incontro programmato con il Comune di Milano. "Atm ha spiegato - così dal Comune gorgonzolese - che da una decina di giorni l’attività di cantiere è più puntuale perché lavorazioni e trasporto materiali coinvolgono, a partire dal deposito di Via Trieste, un unico binario con interventi per tratti di circa venti metri a notte. La presenza di scambi e l’impossibilità di sfruttare il binario parallelo comportano procedure più lunghe per i mezzi". "Pur riconoscendo il valore di questo intervento - ha dichiarato il sindaco Angelo Stucchi - chiediamo all’azienda di contenere i disagi quanto più possibile".