Torna Giraskuola per mettere in circolo i libri di testo usati

Torna Giraskuola, un modo intelligente per rimettere in circolo sul territorio i libri scolastici delle medie e delle superiori usati. Si tratta di una piattaforma digitale di vicinato che mette in contatto in modo chi vuole vendere, acquistare, prestare, regalare libri di scuola, romanzi e materiale scolastico. Per accedere al servizio, gratuito, occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano a Bollate. "Aderiamo per il secondo anno al progetto Giraskuola – spiega l’assessora alle Politiche educative Ida De Flaviis – perché crediamo nel valore dell’economia circolare e negli strumenti che permettono ai cittadini di risparmiare in modo virtuoso riducendo gli sprechi".Mon.Gue.