Bollate, topi nella scuola materna di via Lorenzini: chiusura per bonifica

La scuola materna sarà completamente sanificata sia all’interno che nel giardino

Scuola materna chiusa per topi e bambini in trasferta nella vicina scuola elementare, per consentire la sanificazione e bonifica. Succede a Bollate. L’allarme era stato dato qualche giorno fa, le maestre avevano lamentato un odore insopportabile in alcune aule della scuola di via Lorenzini, la direzione scolastica ha informato il Comune e un sopralluogo ha consentito di accertare che c’era un topo morto nel controsoffitto, oltre che molti escrementi di piccoli roditori e buchi nel giardino.

"Abbiamo messo in atto immediatamente degli interventi, mettendo esche e grate anti-topo nello scantinato, ma non è stato sufficiente e dopo un nuovo sopralluogo del settore sostenibilità ambientale è stata concordata la chiusura della scuola", dichiara il sindaco Francesco Vassallo che mercoledì sera ha firmato il provvedimento di chiusura dalla scuola da ieri fino al termine delle attività di disinfezione, sanificazione e bonifica.

Ieri e oggi sono state sospese l’attività didattica e i servizi extrascolastici comunali di pre e post scuola e refezione scolastica nella materna di via Lorenzini, ma per garantire il proseguimento delle attività dei piccoli ed evitare disagi alle famiglie, l’amministrazione comunale ha previsto che, da lunedì 20, i bambini potranno riprendere la frequenza in alcuni locali messi a disposizione dalla scuola elementare di via Coni Zugna che dista poche centinaia di metri e usufruire di tutti i servizi di pre e post scuola.

"Appena ricevuto le segnalazioni abbiamo incontrato la direzione e i genitori – dichiara l’assessore alle politiche educative e all’ambiente Ida De Flaviis – e cercato soluzioni al problema, anche con l’obiettivo di garantire il proseguimento dell’attività scolastica dei bambini. L’intervento è stato rapido e, tengo a sottolinearlo, i piccoli non hanno corso rischi. La chiusura è stata necessaria proprio per prevenire ogni possibile criticità". I lavori di pulizia e disinfestazione dureranno circa 15 giorni e interesseranno l’intera struttura e il giardino.