Milano, 15 ottobre 2019 - «Quando ci saranno le pulizie straordinarie? Quando tutti i bambini potranno tornare nelle loro aule?». Sono le domande di genitori e insegnanti della scuola primaria statale Lambruschini di via Crespi 1 dell’istituto comprensivo Confalonieri, zona Maciachini, i quali sottolineano che dieci aule sono ancora inutilizzabili, passata l’emergenza topi.

«Duecentocinquanta bambini e ragazzi (dieci classi, ndr) studiano ancora in aule temporanee. Ci sono classi nell’androne e in sala docenti» a più di un mese dall’inizio della scuola. Tutto resta tale e quale, dopo che i topi sono stati «debellati» (mercoledì scorso il Comune riferiva che «non risultano più consumati i 25 erogatori-esche») e dopo lo sgombero di seminterrati e cortile, eseguito in via eccezionale da Comune e Amsa. Per poter tornare nelle aule rimaste chiuse durante l’intervento di derattizzazione e bonifica mancherebbero solo le pulizie straordinarie. Una docente ha scritto al Comune, segnalando che non sono state ancora effettuate nonostante «una mail dell’Ats ( Agenzia di tutela della Salute), della settimana scorsa, inviata alla dirigente scolastica. Le classi si trovano a lavorare in situazioni che, oltre a essere disagevoli, sono anche a rischio per la sicurezza: ci sono due prime assiepate nell’aula docenti. Per non parlare delle ripercussioni sulla qualità della didattica. Questa situazione è chiaramente accettabile come emergenza, ma rischia di protrarsi oltre i limiti del tollerabile». Dalla dirigente scolastica , che abbiamo provato a contattare, per ora non ci sono risposte.

Intanto giovedì sera «abbiamo approvato – fa sapere Elisabetta D’Alfonso, presidente del Consiglio d’Istituto – una delibera che autorizza l’utilizzo del fondo per la piccola manutenzione messo a disposizione dal Comune per le scuole statali. Abbiamo incaricato la dirigente di svolgere un’indagine preventiva prima di selezionare una ditta esterna per l’igienizzazione delle aule chiuse». Gli interventi non saranno quindi immediati. «Di norma, la pulizia spetta alla scuola», aggiunge. Ricordiamo che il «caso topi» alla scuola Lambruschini, con oltre 400 alunni ai quali si uniscono i ragazzi delle scuole medie Pavoni, era esploso lo scorso 12 settembre, primo giorno di scuola, con la protesta di mamme e papà innescata dalle foto di carcasse ed escrementi di roditori trovati in due aule del primo piano, corridoio e cortile, nei giorni precedenti. Una situazione grave che subito aveva suscitato non solo disagi ma anche polemiche sullo stato di manutenzione della scuola.

Da qui è scattata un’ispezione urgente da parte dei tecnici e la conseguente decisione di chiudere tutta la porzione di edificio interessata dai ritrovamenti per consentire derattizzazione e bonifica. Fra le polemiche e la rabbia sacrosanta dei genitori, preoccupati per la salute dei propri figli e per i ritardi nell’intervento risolutivo. «I topi – sottolinea ancora la presidente del Consiglio d’Istituto Elisabetta D’Alfonso – erano stati segnalati all’interno della struttura già il 27 giugno» e quindi le famiglie si aspettavano che al rientro dalle vacanze estive la scuola fosse stata adeguatamente pulitia e bonificata. Il 25 settembre almeno una cinquantina di mamme, papà e bambini avevano organizzato anche un sit-in alla sede dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia in via Polesine, al Corvetto, per chiedere «soluzioni ai problemi ancora irrisolti».