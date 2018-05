Milano, 12 maggio 2018 - Dal 13 maggio appuntamento in prima serata con “Top Chef Cup”, in onda alle 21:25 sul NOVE. Protagonisti anche due chef lombardi: Matteo Torretta e Cinzia Fumagalli. Di cosa si tratta? Il programma arriva dopo due edizioni di “Top Chef Italia” che in due anni ha scoperto 31 chef di talento che si sono messi in gioco, hanno osato, si sono lanciati in ricette ardite, hanno sbagliato, si sono rialzati. Sotto lo sguardo severo della giuria più stellata della TV hanno lottato per vincere il titolo. Solo due ce l’hanno fatta, tutti gli altri hanno dovuto accettare la sconfitta... Per loro però è arrivato il momento di una seconda chance. Dieci ex concorrenti - tra i quali di appunto i due lombardi - hanno l’occasione di rimettersi in gioco in questa edizione speciale: una nuova gara ancora più impegnativa, ogni volta un viaggio, ogni sfida in una cucina diversa. La novità di quest’anno sarà sfidarsi on the road nelle cinque puntate a tema ambientate in cinque città italiane (Milano, Torino, Parma, Amalfi e Roma).

Matteo Torretta è stato battuto in finalissima nel 2016 da un altro meneghino, Matteo Fronduti. Fronduti aveva con un antipasto a base di zucca e un secondo dai sapori forti. La sfida si è decisa al fotofinish perché anche Torretta aveva calato i suoi assi: un risotto perfetto e un dessert fresco e sorprendente. Dopo la scuola alberghiera, la curiosità ha spinto Matteo Torretta a mettersi in gioco: ha iniziato a girare l'Europa, poi è tornato in Italia e, a soli 27 anni, ha lavorato con i più grandi chef (Marchesi, Cannavacciuolo, Cracco). Classe 1980, nato e cresciuto a Rho, ha di recente "raddoppiato". Già chef executive del ristorante “Asola, cucina sartoriale”, da alcune settimane Torretta, insieme a Priamo Pianu, imprenditore e titolare del celebre Gallura di via Vittorio Colonna, ha messo le mani sulla cucina dell’ex Essenza, oggi Spazio Gallura. Un salotto moderno con 30 posti a sedere dove a pranzo e cena si possono gustare piatti di pesce fresco. Cinizia Fumagalli, ha partecipato alla fase finale del programma nel 2017. Originaria di Lecco, è insegnante e chef. La 50enne aveva deciso di partecipare al programma per dimostrare che anche le donne possono guidare un team dietro ai fornelli e che non hanno nulla da invidiare agli uomini. Ha fatto parte dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani e della Federazione Italiana Cuochi.

GIURIA E OSPITI - Il tutto sarà arricchito dalla presenza di superospiti. Si comincia con Mara Maionchi ed Ernst Knam ,nella prima puntata, per proseguire nell’ordine con la chef Rosanna Marziale, lo chef Moreno Cedroni, la famiglia Lavazza e Antonella Clerici nel gran finale. A giudicarli sempre la giuria più stellata di sempre: Annie Féolde, madrina del gruppo e prima donna in Italia - quarta al mondo - ad aver conquistato le tre stelle Michelin, Chef–Owner di Enoteca Pinchiorri di Firenze, dove ha saputo imprimere la sua cucina, il suo charme e uno stile inconfondibile; Giuliano Baldessarri, chef del ristorante Aqua Crua, sperimentatore estremo, enfant terrible che con la sua vitalità vuole portare scompiglio nell’alta cucina italiana; Mauro Colagreco, impetuoso chef italo-argentino che ha portato il suo Mirazur di Mentone al quarto posto dell’autorevole classifica mondiale “The World's 50 Best Restaurants 2017”.

Gli chef che si sfideranno per vincere la Top Chef Cup sono:

· MATTEO TORRETTA: Finalista della prima edizione di Top Chef Italia, è arrivato a un passo dalla vittoria. Superato da un altro grande Matteo (Fronduti), è il primo candidato naturale ad una rivincita.

· MARIA AMALIA ANEDDA: Ha dimostrato carattere, ha affermato la sua supremazia sul fidanzato, ma non è arrivata alla vittoria. Ora è riuscita ad aprire il suo primo ristorante e ha una nuova energia.

· PALMIRO CARLINI: Esuberante e creativo, ha incantato il pubblico con la neurogastronomia, ma non è riuscito a convincere i giudici.

· SIMONE CICCOTTI: Talentuoso e competente. Era uno dei favoriti della prima edizione, ma non ce l’ha fatta.

· MASAKI KURODA: Uno dei migliori talenti, è scivolato sul risotto, pagando le sue origini giapponesi e giocandosi così la sua occasione.

· LUCA NATALINI: Finalista della seconda edizione di Top Chef Italia, ha dimostrato grande creatività e coraggio. È estremamente ambizioso e ha subito una sconfitta bruciante.

· CINZIA FUMAGALLI: Ha superato se stessa e i propri limiti, dimostrando una creatività che non credeva neppure di avere. Ora è cresciuta e potrebbe prendersi la rivincita sul suo passato.

· MATTEO PUCCIO: In disaccordo con tutti per professione, si sente sottovalutato a prescindere. La sua rivalità personale con Luca potrebbe avere un nuovo esito.

· ANDREA ASTOLFI: Giovane promettente e talentuoso, è stato sfidato ed eliminato alla prima puntata e non ha avuto tempo per mostrare le sue qualità ai giudici.

· BONETTA DELL’OGLIO: Appassionata e competente, è intrappolata nella dicotomia tra l’essere cuoca e l’essere madre. Il giorno della sua eliminazione, non a caso, era presente sua figlia e l’emozione le ha giocato un brutto tiro.