Rescaldina, lutto nel ciclismo: è morto Tony Monti

Rescaldina (Milano), 29 giugno 2023 - Dopo una lunga malattia è morto Tony Monti, 64 anni, imprenditore rescaldinese e presidente della squadra ciclistica Team Monti BluMonti. A darne la triste notizia attraverso i social è stata la compagna Sharon:

“Ciao a tutti, purtroppo questa notte Tony ci ha lasciato, ha lottato come un Leone come solo lui sapeva fare e in questi tre lunghi anni ha dato forza a tante tantissime persone.

Scusatemi ma in questo momento di profondo dolore non me la sento di scrivere oltre, nei prossimi giorni vi aggiornerò. Vi prego di rispettare il mio dolore e quello di tutta la sua famiglia.

Sappiate che ha voluto bene ad ognuno di voi e vi ha sempre ringraziato per la vostra vicinanza e le vostre manifestazioni di affetto. Era un grande uomo e il suo ricordo rimarrà indelebile nel nostro cuore. Grazie a tutti". I funerali si svolgeranno sabato 1 luglio, alle 15, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rescalda.