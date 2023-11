Tod’s restaurerà Palazzo Marino. Al via lavori per 2,5 milioni di euro

Al via il restauro di Palazzo Marino. Lo sponsor tecnico che si occuperà della conservazione e valorizzazione dello storico edificio di piazza della Scala e sede del Comune di Milano è stato individuato nell’agenzia Jesurum-Leoni Comunicazione di US-The Future is now srls, che realizzerà gli interventi grazie all’acquisto dei diritti di immagine da parte del gruppo Tod’s. Il valore complessivo dell’intervento è stimato in oltre 2,5 milioni di euro e sarà recuperato attraverso il ritorno di immagine, senza stanziamento di risorse proprie da parte del Comune di Milano.

Il restauro previsto riguarda tutte le facciate del palazzo, quelle esterne su piazza della Scala, piazza San Fedele, via Case Rotte e via Marino per una superficie di 5.345 metri quadri, e quelle interne sul Cortile d’Onore, con gli elementi originali risalenti al XVI secolo del portico e del loggiato, per 2.224 metri quadri. I ponteggi avranno una durata complessiva massima di 16 mesi e su di essi sarà esposto il brand del gruppo di Diego Della Valle. "Palazzo Marino – afferma il sindaco Giuseppe Sala – è parte dell’identità di Milano, luogo rappresentativo della sua storia, dei valori collettivi e condivisi e dello spirito con cui ha affrontato le sfide dei tempi e nel tempo si è trasformata". "Ci fa molto piacere fare qualcosa di importante e concreto per Milano – dice Diego Della Valle, presidente e ad del Gruppo Tod’s Spa –. Il restauro di Palazzo Marino, che tutti i cittadini considerano la loro casa, ci permette di dare un segnale di affetto e gratitudine a Milano e ai milanesi".