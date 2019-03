Milano, 16 marzo 2019 - Un tiramisu' da Guinness dei primati. E' stato realizzato a Milano dalla Galbani Santa Lucia: con i suoi 273,5 metri si e' aggiudicato il titolo di Guinness world records per il tiramisu' piu' lungo. 50 mila savoiardi, 500 kg di mascarpone Santa Lucia, 300 litri di caffe', 65 kg di zucchero, 60 kg di tuorlo d'uovo, 70 kg di albume d'uovo, 65 kg di cacao amaro sono gli ingredienti utilizzati per raggiungere questo traguardo di bonta'. Trenta i pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7|Lab che, guidati dallo chef Stefano Callegaro, hanno allestito il Tiramisu' da record all'interno del CityLife Shopping District di Milano, in collaborazione con Aadv Entertainment. Dopo aver misurato il dolce con una bindella e il supporto di un architetto, il giudice del Guinness World Records ha certificato che il tiramisu' e' il piu' lungo al mondo: con i suoi 273,5 metri ha battuto il precedente primato di 266,9 metri raggiunto lo scorso anno in Friuli Venezia Giulia.

Un appuntamento goloso ma anche solidale che ha visto il coinvolgimento di OBM Onlus dell'Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano che Galbani sostiene per il 2019 con il progetto OBM Home e che ha voluto coinvolgere anche in questo frangente per cogliere

un'altra occasione di solidarieta' in favore di questa associazione che ogni giorno, da 15 anni aiuta i bambini ricoverati al Buzzi e le loro famiglie.