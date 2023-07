Tir abbatte il newjersey in Autolaghi Tre i feriti, uno in prognosi riservata

Avrebbe fatto un salto di carreggiata sfondando i new jersey in cemento, invaso quella opposta e investito tre auto il camion frigorifero che ieri mattina ha causato l’incidente stradale lungo l’Autolaghi, nel tratto compreso tra Lainate e il bivio con l’A9 in direzione dell’allacciamento con l’A4. Il bilancio è di tre persone ferite di cui una grave, trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. È successo poco dopo le nove, la circolazione è stata sospesa in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, della polstrada e dei mezzi di soccorso del 118. L’esatta dinamica è al vaglio della polizia stradale Autolaghi, ma in base a una prima ricostruzione il conducente del tir che viaggiava in direzione di Milano, molto probabilmente a causa dello scoppio di un pneumatico, avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha sfondato la barriera in cemento piombando nella corsia opposta e su tre macchine. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, tre ambulanze, l’elisoccorso, un’automedica e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Il traffico è rimasto bloccato per tutta la mattinata e con 8 chilometri di coda verso Milano e 3 verso Varese. Conseguenze anche sulla A9 dove si sono registrati 5 chilometri di coda in corrispondenza dell’immissione obbligatoria in A8 verso Varese. Tre le persone rimaste ferite, il più grave è l’uomo di 37 anni che era alla guida dell’auto colpita dal mezzo pesante, finito in codice rosso e operato d’urgenza al Niguarda per traumi al torace e all’addome. Il conducente del mezzo pesante nell’impatto è caduto dal finestrino laterale della cabina di guida e ha riportato un trauma alla schiena e ustioni di primo e secondo grado agli arti inferiori provocate dal contatto diretto con la benzina fuoriuscita dal camion. Dopo le prime cure mediche sul posto è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Ferita anche una donna di 57 anni che era alla guida di una delle auto, che ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata all’ospedale di Legnano in codice giallo.