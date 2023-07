Tigli malati da mettere in sicurezza Poi scattano i lavori in via Cavour

Messa in sicurezza del verde cittadino. Di recente in via Cavour da accurate verifiche è emerso lo stato di pericolo dei tigli. Gli alberi sono ritenuti "critici" per più motivi, perché privi di attività vegetativa e quindi morti o irreversibilmente ammalati a causa di attacchi da parte di batteri e funghi. Alcuni sono risultati fragili al punto da essere a rischio cedimenti. A questo intervento di messa in sicurezza, seguirà la riqualificazione “green“ di via Cavour, con una nuova piantumazione già pianificata per l’autunno. "Il nostro obiettivo è di garantire l’equilibrio e il potenziamento del patrimonio arboreo in città – assicura l’assessore all’ambiente Emilia Pistone –. Ci muoviamo, monitorando e anche sostituendo le piante vecchie e malate, pericolose per la sicurezza dei cittadini. Le decisioni di tagliare alberi non vengono mai prese alla leggera e solo se strettamente necessarie come in questo caso. Resta fermo il nostro obiettivo di mantenere in città il nostro verde, per dare a Bollate quell’aspetto bello ma anche sicuro, che tutti desideriamo". Dal censimento il patrimonio arboreo di Bollate è di oltre 6mila alberi ad alto fusto. "I Comuni sono obbligati per legge a controlli sul campo di questo patrimonio, con analisi periodiche proprio per scongiurare incidenti che negli ultimi anni si stanno verificando con maggiore frequenza".Davide Falco