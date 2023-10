Tigli abbattuti per far spazio alla “piramide“. Fratelli d’Italia sfiducia l’assessore al Verde

"Come Fratelli d’Italia presenteremo una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al verde Elena Grandi". Lo ha detto il consigliere comunale di FdI Michele Mardegan in Consiglio comunale. Il motivo è legato al taglio dei tigli in piazza Baiamonti per lasciare spazio alla “seconda piramide“ dello studio di architettura Herzog per realizzare il Museo della Resistenza. Mardegan ha sottolineato l’assenza dell’assessore in aula, "significa che non è in grado di dare spiegazioni" su quanto accaduto, mostrando "la sua incapacità di ricoprire il suo ruolo di tutela del verde", ha dichiarato. "Per questo presenteremo una mozione di sfiducia" ha proseguito, invitando altri che ritengano "inadeguata l’assessore al Verde a sottoscrivere la mozione".