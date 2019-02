Milano 1 febbraio 2019 - Il questore di Milano Marcello Cardona ha chiesto di applicare la misura della sorveglianza speciale per tre anni a carico di Marco Piovella, detto "il Rosso", ritenuto il capo dei Boys della curva interista e in carcere per rissa aggravata e altri reati per gli scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli in cui ha perso la vita l'ultrà del Varese Daniele Belardinelli. La richiesta della sorveglianza speciale, con "obbligo di soggiorno nel comune di residenza", dovrà essere valutata dalla

sezione misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia.

La Questura chiede la misura di prevenzione per Piovella, uno dei sei arrestati al momento nell'inchiesta, per la sua "pericolosità sociale con riferimento alle competizioni sportive, anche in comuni diversi (Napoli-Roma) rispetto al contesto milanese, dove sono ubicati i luoghi relativi al contesto ultras dallo stesso frequentati, che costituiscono l'epicentro della sua pericolosità". L'udienza per discutere la richiesta sarà il 28 febbraio