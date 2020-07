Divieto di accesso al Ticino per tutti i veicoli motorizzati durante le domeniche di luglio e agosto. Ferragosto compreso. La Giunta comunale di Abbiategrasso ha deciso di combattere così le grigliate selvagge sulle sponde abbiatensi del Fiume azzurro, limitando l’accesso dei veicoli nel fine settimana e favorendo chi si sposta a piedi e in bicicletta. Il provvedimento sperimentale, che di fatto estende le ordinanze già emanate nei mesi scorsi per affrontare il pericolo assembramenti, era stato annunciato dall’Amministrazione qualche tempo fa. Il divieto non riguarderà invece residenti e frontisti, nonché coloro che sono autorizzati a raggiungere la Darsena in quanto titolari di posto barca, o il maneggio perché titolari di un box cavallo. Esclusi dal divieto anche gli autorizzati a raggiungere la Colonia Enrichetta. Fra.Pel.

