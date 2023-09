The Kolors in concerto sui Navigli, ma il battello rischia di affondare: pubblico evacuato

Milano, 24 settembre 2023 – Concerto interrotto, ieri sera per i The Kolors, che a Milano si stavano esibendo a bordo di uno dei battelli in Darsena quando il mezzo ha iniziato a imbarcare acqua. Ad accorgersi per primo del problema sarebbe stato il pilota, mentre il pubblico, coinvolto dalla musica e dal singolare show della band, non si sarebbe inizialmente reso conto di quanto stava accadendo.

Concerto interrotto

Proprio alla fine del concerto una delle imbarcazioni turistiche di NavigaMi, che era stata prestata a Vivident Italia per ospitare il concerto dei The Kolors, ha iniziato a inclinarsi pericolosamente proprio nel punto in cui era allestito il palco e dove si accalcavano i fan di Stash e compagni, che sono stati invitati a scendere. Mentre il battello danneggiato è stato ancorato a un altro mezzo di NavigaMi, che ha fatto da galleggiante e quindi svuotato dall’acqua.

I gilet di salvataggio utilizzati sul battello che ieri ha imbarcato acqua durante il concerto dei The Kolors

Pubblico evacuato

Una volta evacuata l’imbarcazione, le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la notte, grazie all’“intervento di un camion-spurghi che ha svuotato la stiva riportandolo a galla", ha spiegato a Repubblica il presidente di NavigaMi Francesco Zanibelli. Il battello, ormeggiato in Darsena, è stato prontamente riparato e oggi appare perfettamente funzionante, anche se resta da capire il motivo per cui abbia fatto imbarcare acqua fino ad inclinarsi sul lato in cui sostava il pubblico.

Il battello dove hanno cantato i The Colors e che ieri ha imbarcato acqua, già riparato e ancorato in Darsena

Le cause dell’incidente

E proprio la calca di fan sotto il palco potrebbe essere stata all’origine dell’incidente, anche se Zanibelli, esclude che a causare il problema possa essere stato l’eccessivo peso del pubblico a bordo, "dato che c'erano 35 persone e il battello ne può ospitare fino a 60. Nessuno si stava comportando in modo pericoloso e quindi risulta più plausibile l’impatto con un oggetto abbandonato sui fondali – spiega Zanibelli -, visto che si recuperano spesso carrelli della spesa, pali della luce, motorini, biciclette, monopattini buttati nei canali da vandali”.