Milano, 12 ottobre 2018 - The André ospite della redazione de Il Giorno oggi, venerdì 12 ottobre alle 15.15. L'intervista con il misterioso interprete dalla voce simile a quella di Fabrizio De André sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del giornale: potete inviare le vostre domande già da ora scrivendo all'indirizzo redazione.internet@ilgiorno.net.

Oltre tre milioni di visualizzazioni su YouTube delle sue cover trap rivedute e corrette con la voce di Faber dicono che The André è un fenomeno web destinato a durare. “Habibi” di Ghali, “Rockstar” di Sfera Ebbasta, “Perdonami” di Salmo sono solo alcuni dei cavalli di battaglia di quel Vendetta Vera Tour di cui il cantante con la felpa parlerà in redazione, nell’attesa di presentarsi in concerto il 13 ottobre al Base di Milano, l’8 dicembre all’HT Factory di Seregno, e il 4 gennaio al Csa Magazzino 47 di Brescia.