Milano, 3 settembre 2019 - E' stato il giorno del test d'ingresso a Medicina per migliaia di aspiranti medici. Sono stati oltre 5 mila (5.253) gli aspiranti medici e dentisti che oggi si sono presentati al test unico d'ingresso alle Facoltà di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria delle università Statale e Bicocca di Milano. Su 3.486 iscritti, in Statale si sono presentati in 3.203 (il 91,9%), mentre in Bicocca sono arrivati 2.050 candidati su 2.220 iscritti (92,3%), per il 68% donne e per il 33% da fuori Lombardia, informano dall'atenei.

Sessanta domande, suddivise fra fisica e matematica, chimica, biologia, ragionamento logico e cultura generale. I quiz della prova unica di ammissione sono stati resi noti nel pomeriggio dal Miur, ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Nello specifico, 68.694 gli iscritti in corsa per 11.568 posti a disposizione per l'anno accademico 2019/2020. Tra i quesiti di cultura generale, i ragazzi hanno dovuto rispondere anche a questo: "Quale fra i seguenti non è un museo parigino? Madame Tussauds, Musée du quai Branly, Louvre, Musée Gravin, Musée D'Orsay". O ancora: "Quale fra i seguenti medici italiani è famoso/a anche soprattutto per il metodo educativo che prende il suo nome? Maria Montessori, Camillo Golgi, Ferdinando Aiuti, Rita Levi Montalcini e Umberto Veronesi". Un giorno, quello delle prove d'accesso, segnato come da tradizione in tutta Italia da manifestazioni sui problemi della professione medica e contro il numero chiuso che continua a dividere.

Test di Medicina 2019, dove e quando trovare le soluzioni

I risultati del test di Medicina sono attesi per martedì 17 settembre 2019 sul Portale Accesso Programmato di Universitaly tramite login.

