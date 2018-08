Milano, 23 agosto 2018 - È boom di aspiranti medici a Milano: le domande di iscrizione per il test di Medicina e chirurgia alla Statale crescono del 5% rispetto all’anno scorso: erano 3.219 i candidati, saranno 3.381 il 4 settembre quando saranno chiamati a superare la selezione al Forum di Assago. Sono aumentati rispetto all’anno scorso anche i posti a disposizione anche se Regione e università continuano a chiedere un potenziamento più significativo visti i prossimi pensionamenti e la “fame” di medici. A Medicina quest’anno sono 357. Crescono del 3% anche le domande di iscrizione per il test di Odontoiatria: sono 303 per i 62 posti a disposizione, nel 2017 erano 294. Stesso trend per Medicina Veterinaria: sono 1.155 i candidati per 88 posti, nel 2017 erano 1.135; un aumento di circa il 2% che è significativo per l’università degli Studi di Milano e per nulla scontato. Dal settembre infatti l’intera facoltà trasloca nella sede di Lodi che nonostante sia “decentrata” non solo non perde studenti ma li attrae.

In linea con lo scorso anno, il numero degli iscritti ai test in Bicocca: saranno 1.894 quest’anno – 1.756 per Medicina e 138 per Odontoiatria – erano 1.916 lo scorso anno (1.774 a Medicina e 142 a Odontoiatria). Per “Medicine and surgery” in Bicocca, il corso di medicina in inglese inaugurato lo scorso anno, i posti quest’anno sono 30, lo scorso anno erano 25. In questo caso il test si svolgerà il 13 settembre e il numero degli iscritti è in crescita del 13% rispetto allo scorso anno: sono 469 i candidati. Per capire quali facoltà attrarranno maggiormente le future matricole è ancora presto, molti scelgono all’ultimo in base ai test e le iscrizioni sono ancora aperte, ma confrontando i dati di quest’anno con quelli dello scorso anno alla stessa data - 20 agosto - si possono stilare i primi pronostici per la Statale di Milano. Per la laurea triennale in Scienze politiche le domande sono al momento 371, l’anno scorso erano 400 con un calo del 16%, sono 400 i posti disponibili. Per i corsi di laurea triennali della facoltà di Studi umanistici le domande sono in aumento: 2.506 rispetto alle 902 dell’anno scorso quando c’era però l’incognita del numero chiuso e della prova selettiva, poi annullata dal Tar del Lazio. I corsi di laurea più richiesti in questo ambito sono Lettere (scelto al momento da 709 studenti) e Filosofia con al momento 523 iscritti; Storia conta per ora 386 nuovi studenti.