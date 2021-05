Milano, 4 maggio - L'iitalia, e la lombardia in particolare, dopo una partenza difficile sta recuperando sul fronte delle vaccinazioni. E mentre incombe l'incubo di nuove varianti e l'assessore Moratti assicura: "Per ora nessun caso in Lombardia" si parla già di una possibile terza dose, più correttamente un richiamo, da somministrare già a luglio. Una fuga in avanti che l'infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli, bolla come "una sciocchezza". E, intervendo a 'Il mio medico' su Tv2000, precisa: "Prima di pensare di rivaccinare tutti sarebbe il caso di andare a vedere quale è stata la risposta immunitaria e se continua ad esserci una risposta. Non possiamo rivaccinare - ha aggiunto Galli - con il vaccino dello scorso anno. Dovremmo almeno avere in mano il vaccino che copra le attuali varianti. Una cosa che è possibile fare e che qualcuno sta già facendo".

Galli ha anche sottolineato di "stare aspettando da tempo l'autorizzazione, che deve venire dal Comitato Etico Centrale dello Spallanzani, per degli studi sulla risposta delle persone immunodepresse al vaccino. Visto che per il momento non ha provveduto lo Stato a dare la risposta - ha sottolineato l'infettivologo - lasciatelo per lo meno fare ai ricercatori. Prima di parlare a vanvera di terza dose, attendiamo una risposta dagli studi di fase 3 di Pfizer e Moderna. Prima di rivaccinare tutti - ha concluso - sarebbe il caso di andare a vedere quale è stata e se c'è stata una risposta"

Commentando poi il caso di variante indiana emersa dallo screening effettuato dallo Spallanzani sui 23 positivi del volo New Delhi-Roma, Galli ha osservato: "l'impressione è che la variante indiana abbia un impatto importante. Quanto sia più virulenta non lo so dire, ma sulla sua capacità di diffusione ci sono pochi dubbi", come "sull'efficacia dei vaccini si sa poco. C'è qualche posizione ottimistica - ha concluso l'infettivologo - , ma è tutto da vedere".