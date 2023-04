Terza asta flop Corte dell’Orto resta invenduta

Vecchia Corte Dell’Orto, terza asta, terzo flop: resta invenduto l’"ecomostro" nel pieno centro storico, ci si riproverà a settembre. A prezzo di super saldo: il terzo incanto, andato deserto, era per 700 mila euro, si scenderà con ogni probabilità sino a 500mila. Nel frattempo, rimangono problemi e degrado: l’enorme sito, vecchie corti diroccate, lo scheletro di quello che sarebbe dovuto diventare l’"asilo dei nonni" davanti al Comune e le mura cadenti, infestate da erbacce, piccioni e topi, restano dove si trovano. Quella della vecchia corte, uno degli undici piani di recupero che fecero parte del maxi "piano del centro" arenatosi ormai quindici anni fa fra fallimenti d’imprese e crisi, è una storia senza fine. Uno dopo l’altro, gli altri lotti sono stati venduti e sbloccati.

Per la vecchia corte, che si estende dal muncipio alla piazza Roma, niente da fare. Tre i tentativi di alienazione da parte del curatore fallimentare, ogni volta a prezzo più basso: da due milioni iniziali a 700mila euro. Ma tre le aste deserte. "Il problema va ricercato nelle grandi dimensioni dell’area - così il sindaco Franco De Gregorio (nella foto) - che, evidentemente, non la rendono appetibile. Negli anni scorsi, anche in concomitanza di crolli abbiamo chiesto a più riprese la possibilità di un’alienazione a lotti. Ci è sempre stato risposto che non era possibile. La speranza è di uscirne". Per una prossima asta si ipotizza settembre. "Da normativa - così il sindaco - non si può bandirne una se non sono trascorsi 45 giorni dalla precedente. In linea del tutto teorica la curatrice potrebbe procedere anche prima dell’estate. Ma si parla di settembre". M.A.