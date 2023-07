Terrazzo fluviale a rischio crollo "Maneggio in pericolo, intervenite"

C’è preoccupazione per il rischio cedimento del terrazzo fluviale in un tratto di viale Rimembranze, strada panoramica che congiunge il centro città con la stazione ferroviaria: a rischio un maneggio che attualmente può contare sulla presenza di 40 cavalli. Il Comune ha chiesto l’intervento del geologo di Regione Lombardia per un esame della situazione e interventi da fare sulla messa in sicurezza di quel luogo. "Per il mio maneggio non siamo ad allarmismi eccessivi - dichiara Andrea Visigalli (nella foto), proprietario del maneggio dal 2004 -. Di sicuro però è una questione che preoccupa, il cedimento del terreno di quel terrazzo può creare problemi gravi, è urgente intervenire". Una questione che ha origini lontane, ben prima delle tempeste climatiche.

"Di certo - continua - quando sono stati fatti i lavori negli anni passati per la riqualificazione di quella strada panoramica, si sarebbe dovuto dare più attenzione alla sicurezza sul contenimento del terreno, anche se poi di fronte a catastrofi climatiche come queste non credo ci sia molto da fare, si può solo contare i danni e rimboccarsi le maniche per ricominciare". La furia del vento e pioggia ha lasciato alle spalle danni ingenti. "Mi risulta che il Comune ha già fatto richiesta alla Regione per l’invio sul posto del geologo - conclude - sono quindi in attesa di sapere quali siano gli interventi immediati da fare anche da parte nostra come proprietari del maneggio. Auspico, tuttavia, un qualche sostegno da parte della pubblica amministrazione per i lavori di messa in sicurezza". A quest’ultimo interrogativo l’Amministrazione comunale ha già dato una risposta. L’ente ha invitato i cittadini che hanno subìto danni causati dalle intemperie di questi ultimi giorni, ad inviare segnalazioni che consentiranno al Comune di dare il via alla procedura di richiesta per il rimborso dei danni subiti da inviare in Regione. L’ondata di maltempo di lunedì ha fatto registrare, inoltre, ancora numerosi alberi abbattuti dal vento. Non sono mancati, poi, anche tetti scoperchiati di condomini. Stefano Dati