Milano, 21 settembre 2018 - Aperitivo solidale di mercoledì 26 settembre alle 19 alla Terrazza Duomo 21 in favore dell’associazione Ascolta e Vivi Onlus, nata a Milano nel 1999 che si occupa di deficit uditivi con interventi diretti in Italia e nei Paesi poveri del mondo.

Sono necessari nuovi sostenitori e di finanziatori per la realizzazione dei progetti e, per questo, la presidente Loredana Lechiancole Vergani e dalla madrina Paola Neri si attivano, con periodicità, ad organizzare eventi. La sordità genera isolamento e, un grande disagio, soprattutto per i piu’ piccoli che hanno difficoltà a vivere come i loro coetanei. Il ricavato dell’aperitivo avrà come destinazione il Kenya e, in particolare, la Kibarani school, scuola per bambini sordi. Ascolta e Vivi, oltre ad occuparsi dell’acquisto delle protesi acustiche e alla riabilitazione attraverso la logopedia, ha già avviato un progetto di risanamento per migliorare la qualità di vita dei piccoli ospiti della scuola. In programma l’acquisto di 150 materassi nuovi, 75 letti a castello, una pompa solare di ultima generazione e la ristrutturazione del pozzo dell’acqua.