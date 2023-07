Milano, ragazza di 27 anni tenta di derubare una donna usando il trucco degli abiti: ecco cos’è

Martedì mattina una ragazza di 27 anni di origine bulgara è stata arrestata per aver tentato di rubare il portafogli a una donna di 57 anni all’interno di un negozio di corso Buenos Aires, nel centro di Milano.

La ladra ha provato ha usato come copertura una pila di abiti presi dagli stand del negozio e poi, avvicinandosi alla vittima, ha provato a sfilarle il portafoglio per poi infilarlo sotto i vestiti tenuti in mano.

La scena è stata però notata da un addetto alla vigilanza, che ha bloccato la giovane e chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, la ventisettenne è stata arrestata con l’accusa di furto con destrezza e portata in Questura.