Tentato furto a una turista Prese due borseggiatrici

Ancora borseggiatrici seriali in azione nelle stazioni del metrò più frequentate da pendolari e turisti. L’ultimo raid di una serie infinita è andato in scena alle 13.30 di venerdì e si è chiuso con l’arresto di due ragazze plurirecidive. A fermarle è stato un poliziotto libero dal servizio, in forza al commissariato Sempione, che si è accorto che stavano derubando una cinquantaquattrenne di origine indiana a bordo del treno della metropolitana gialla tra le stazioni di Centrale e Turati, in direzione San Donato Milanese. A quel punto, è intervenuto per bloccare le ladre, che stavano cercando di prendere il portafogli dalla borsa della turista, e ha allertato la centrale operativa della Questura. Alla fermata successiva, le due, rispettivamente di 22 e 28 anni e con precedenti specifici, sono state ammanettate. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, che ha sporto denuncia. Ieri mattina è andata in scena la direttissima: il provvedimento è stato convalidato, ed entrambe sono finite ai domiciliari, una in un’abitazione e una in un campo nomadi dell’hinterland. Stando a quanto risulta, la più giovane, incinta alla nona settimana, ha sei figli, che, secondo quanto da lei stessa dichiarato in udienza, vivono in Francia con il compagno; la ventottenne ne ha quattro, tutti di età inferiore a sei anni.

Quattro giorni fa, gli agenti del Nucleo tutela trasporto pubblico della polizia locale avevano denunciato per furto aggravato in concorso altre tre borseggiatrici di 20, 25 e 26 anni, che poco prima avevano portato via il portafogli con 130 euro a una turista di Porto San Giorgio, derubata mentre stava salendo sul treno della M3 alla fermata Centrale; altre cinque erano state indagate per aver violato il divieto di frequentare la rete sotterranea del trasporto pubblico.

Nicola Palma