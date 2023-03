Tentato femminicidio Crac da mezzo milione e abitazione pignorata "Mi sono visto perso"

di Nicola Palma

Nel suo folle piano di morte, un coltello era destinato a infliggere i fendenti letali alla moglie e un altro per uccidersi con un colpo alla gola, non prima di essersi provocato uno stordimento con un flacone di etere etilico. Per farla finita, ha scelto un tratto isolato di via Gorki a Cinisello Balsamo, un vicolo cieco che corre lungo viale Testi, a due passi dal confine con Milano: lì Marco Gilona, agente di commercio di 62 anni, ha parcheggiato la sua Peugeot 508 station wagon per aggredire la moglie Simona B., casalinga cinquantaseienne. Proprio quelle lame portate apposta da casa, l’acquisto del contenitore con il liquido anestetico e le dichiarazioni spontanee che l’uomo ha messo a verbale in caserma fanno pensare a un omicidio-suicidio premeditato per sfuggire nel più tragico dei modi a un crac da mezzo milione di euro: "Mi sono visto perso". Il drammatico disegno, per fortuna, non si è compiuto del tutto: la donna sta lottando per la vita in un letto del Niguarda, nonostante le profonde ferite a collo, torace e gamba. Le sue condizioni sono definite gravi ma stabili: la prognosi resta riservata, il pericolo di vita non ancora scampato.

Stando a quanto dichiarato dal sessantaduenne ai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dal pm di turno della Procura di Monza Alessandro Pepè, le difficoltà economiche lo avevano da tempo sopraffatto: i debiti accumulati erano arrivati alla cifra monstre di 500mila euro e le cartelle esattoriali lo incalzavano quotidianamente; proprio ieri mattina gli era arrivata la notifica del pignoramento dell’appartamento in zona Quarto Oggiaro a Milano, con invito a liberarlo il prima possibile. L’uomo ha aggiunto che neppure la vendita di altri immobili di proprietà sarebbe stata sufficiente per ripianare il rosso. Un rosso di cui erano al corrente soltanto lui e la moglie, che hanno tenuto all’oscuro di tutto sia il figlio minore che vive ancora in casa con loro sia il maggiore che abita altrove con la famiglia. Sempre secondo quanto riferito dall’uomo, arrestato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio, ieri i due avevano appuntamento con un avvocato, probabilmente per parlare proprio dei guai finanziari, anche se su questo aspetto (così come sull’entità dei debiti) sono ancora in corso gli accertamenti investigativi dell’Arma.

Poi, però, si è infilato con la 508 in via Gorki e ha posteggiato in fondo alla stradina. Lì ha iniziato a litigare con la moglie, attirando l’attenzione di un passante, che si è accorto della violenta discussione in corso e ha subito chiamato il 112, preoccupato che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro. Una telefonata decisiva per consentire ai carabinieri del Radiomobile di arrivare sul posto nel giro di tre minuti e di impedire a Gilona di finire quello che aveva cominciato: era ancora con la lama in mano quando i militari lo hanno disarmato e allontanato dalla cinquantaseienne, già ferita più volte.