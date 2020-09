Milano, 24 settembre 2020 - Una donna polacca è stata arrestata a Milano dalla Polizia di Stato in flagranza di reato una donna polacca per il reato di truffa aggravata. Obbiettivo dei truffatori una signora del '33, contattata telefonicamente sull'utenza di casa da una donna che, millantando di essere la nipote, le riferiva di aver necessità di denaro a causa di debiti contratti, chiedendole insistentemente di raccogliere il denaro contante e i gioielli custoditi per consegnarglieli. I truffatori non avevano fatto i conti con la prontezza della anziana vittima che, intuendo che potesse trattarsi di una truffa, è stata abilissima nel far credere di essere caduta nel tranello, rassicurando la sedicente nipote che avrebbe raccolto i soldi e i monili in oro richiesti dalla truffatrice.

Nel frattempo la signora ha contattato il numero unico di emergenza 112 interloquendo contemporaneamente con l'operatore di Polizia che ha fatto si' che l'anziana prendesse tempo coi truffatori, dando modo al personale in borghese della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di predisporre un servizio di polizia giudiziaria in prossimità dell'appartamento della vittima. Difatti, all'ennesima chiamata dei truffatori, la vittima, del tutto rassicurata dalla presenza dagli operatori di Polizia, ha raggiunto il luogo indicato dall'interlocutrice consegnando quanto concordato alla donna presentatasi all'appuntamento che e' stata arrestata immediatamente dagli agenti.