Tentano truffa dello specchietto Smascherati

Due casi di truffa dello specchietto sventati dalle vittime nelle ultime ore. Torna l’allarme per una delle truffe "classiche". I furbetti del "sasso lanciato e dello specchietto rotto" sono tornati a imperversare sulle strade del sud Milano. A Locate un cittadino ha sentito un colpo sulla sua auto, poco dopo ha notato che era seguito da una Bmw che stava lampeggiando con l’intenzione di farlo accostare. I truffatori a bordo dell’auto, due giovani, hanno raggiunto la vittima dicendogli che li aveva urtati, rompendo lo specchietto. Ma il conducente, non è caduto nella trappola e ha allertato la polizia locale. Risultato: la Bmw con i due truffatori è ripartita a razzo, sparendo. Stessa cosa sta accadendo sulle strade tra Opera e Rozzano. I truffatori hanno tentato il colpo nei confronti di un altro automobilista che ha intuito il raggiro ed ha messo in fuga il duo. Come avviene la truffa dello specchietto: i truffatori sono spesso in due a bordo di un’auto che ha uno specchietto rotto. Uno al volante mentre il complice lancia un oggetto contro l’auto della vittima prescelta. La vittima sentendo il colpo e inseguita dai truffatori, si ferma. I truffatori lo convincono che ha urtato la loro auto danneggiando lo specchietto e per fare "veloce" chiedono un rimborso in contanti: cento, centocinquanta euro. Se la vittima chiama la polizia locale o dice di voler fare la constatazione amichevole, gli sfruttatori prima "alzano la voce" per spingere i pagamento cash, poi fuggono. Massimiliano Saggese