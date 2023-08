In due tentano di rapinarlo, 61enne reagisce e gli aggressori finiscono nel torrente Muzza. Giallo sulla sorte dei malviventi

Rapina del portafogli sventata grazie alla conoscenza del karatè. Un uomo di 61 anni, residente in città, si trovava a passeggiare lungo la strada che costeggia il canale Muzza nei paraggi della stazione ferroviaria. Due sconosciuti l’hanno avvicinato e gli hanno intimato di consegnare il portafoglio. Il cassanese si è difeso, è nata una colluttazione e i due aggressori sono finiti nelle acque della Muzza. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di Ferragosto.

«Sono stato in grado di difendermi – racconta la vittima della tentata rapina – grazie alla mia conoscenza delle arti marziali. Uno dei due è finito in acqua dopo una breve colluttazione, l’altro deve essere inciampato in qualche modo ed è finito anche lui nella Muzza. Era buio e per quel poco che si poteva vedere ho notato che cercavano di avvicinarsi a riva nuotando". L’uomo aggredito ha pensato che i due siano riusciti poi a uscire dall’acqua senza farsi vedere per far sparire in seguito le loro tracce. Tuttavia, nessuna certezza.

Una volta allertati, i carabinieri e con il supporto degli uomini del 115, nella notte tra martedì e ieri hanno avviato una prima ricerca dei due sconosciuti finiti nel canale, senza però giungere al loro ritrovamento. Nella mattinata di mercoledì le ricerche sono poi riprese con i sommozzatori e anche dall’alto con l’elicottero dei vigili del fuoco, ma neppure in questo caso si è giunti a qualche risultato. La vicenda è al vaglio dei carabinieri della Tenenza di Cassano d’Adda dove il 61enne si è recato per presentare denuncia su quanto avvenuto.