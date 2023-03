Tenta rapina in banca in piazza Duomo a Milano: “Ho una bomba nello zaino, fuori i soldi”

Due carabinieri in moto in piazza Duomo

Milano – "Ho una bomba nello zaino, datemi i soldi". Singolare tentativo di rapina alle 12.30 di ieri alla banca Cesare Ponti di piazza Duomo. Un uomo di 65 anni, con precedenti specifici per rapina, è entrato nell'istituto di credito all'angolo con via Foscolo e ha minacciato il direttore e un dipendente, sostenendo di avere dell'esplosivo nello zaino.

Proprio in quel momento sono passati due carabinieri motociclisti del Radiomobile, di pattuglia in zona: il direttore è riuscito in qualche modo a uscire dalla banca e a dare l'allarme. I militari sono entrati e hanno bloccato il sessantacinquenne, accertando immediatamente che non aveva bombe con sé. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina.

Fondata nel 1871, la storica Banca Cesare Ponti in piazza Duomo 19 è uno degli istituti di credito più noti nel centro della metropoli. Dieci anni dopo venne inaugurata la Sede di Milano all’ombra della cattedrale, ancora oggi sede storica e centro della direzione generale. Dall’anno scorso è entrata a far parte del circuito Bper Banca.