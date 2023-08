Tenta la fuga dal tetto Ladro finisce in manette

Due ladri sono stati arrestati, ma uno prima ha cercato di darsi alla fuga, a Parabiago dopo aver rubato il mese scorso in un negozio a Pogliano Milanese. Nella notte i ladri si erano introdotti nel negozio rompendo la tapparella e la finestra posta sul retro e avevano sottratto dalla cassa 1.350 euro. Gli agenti di polizia locale avevano subito acquisito i filmati delle telecamere dell’attività commerciale: si vedevano due uomini arrivati in bici, uno restava fuori a fare da palo. Dalle indagini effettuate si escludeva che potessero essere di Pogliano. Ieri, gli agenti sono riusciti a identificarli. Ma appena si sono presentati a casa di uno dei due, pregiudicato e con precedenti per reati contro il patrimonio, l’uomo al posto di scendere ha tentato la fuga scappando dal tetto. Subito è stato rintracciato e indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Anche il complice, sempre di Parabiago, è stato identificato e indagato per lo stesso reato. Christian Sormani