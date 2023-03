Tenenza della Gdf, lavori mai iniziati "Si chiarisca il motivo dei ritardi"

di Monica Autunno

Nuova tenenza della Guardia di Finanza a Sant’Agata, cronoprogramma ormai alle ortiche, interrogazione al sindaco in consiglio comunale, "si chiarisca il motivo dei ritardi". La Tenenza, si ribatte dal Comune, si farà: lo stand by è dovuto alla necessità assoluta di rivedere il quadro economico, "superato" dai rincari dell’ultimo anno: in parole povere, i due milioni previsti inizialmente non bastano più. C’è il corollario polemico: i fondi sono quelli, come si ricorderà, delle compensazioni intervento ex Nokia "e in questi anni - così il consigliere di minoranza Sandro Medei, autore dell’interrogazione - avrebbero potuto essere destinati, o ridestinati, a opere più urgenti e utili per la cittadinanza". Risale al 23 giugno del 2021 la stipula dell’atto d’intesa fra comune di Cassina e Guardia di Finanza che sanciva l’avvio del percorso di realizzazione della nuova Tenenza (attualmente le Fiamme Gialle si trovano ancora nella storica sede di Gorgonzola), a Cassina: ma non, come la giunta Mandelli aveva previsto qualche anno prima, in zona centrale, bensì nella frazione di Sant’Agata, nel complesso dell’ex Ipsia. "Quel documento - all’attacco Medei, consigliere del Comitato Civico - riportava anche degli step: progettazione definitiva ed esecutiva entro l’anno, cantieri e consegna opere entro il 2022. Non è mai partito niente. Mi chiedo se la Finanza abbia firmato quell’intesa, e, comunque, quali siano i motivi del ritardo". La risposta di Elisa Balconi: "Non si trattava, in quella sede, di un documento di intesa conclusivo, ma di una bozza. È vero, il ritardo c’è. Ed è dovuto, come si può capire, alla nuova situazione economica e ai rincari che stanno travolgendo tutte le opere pubbliche. Senza un nuovo quadro economico, cui i tecnici stanno lavorando, non si può procedere. E quel progetto, che è nostra assoluta intenzione condurre in porto, non si può modificare".

Due milioni di euro sui sei totali di compensazioni Nokia era, in partenza, il calderone di fondi destinato alla nuova Finanza. La destinazione a due sole grandi opere delle risorse introitate in seno all’ultima variante al piano di recupero dell’area dismessa, lo si ricorderà, era stata accompagnata da innumerevoli polemiche, da una petizione e da una richiesta di referendum fra i cittadini rimasta lettera morta. La polemica continua. "Mi chiedo che durata possa avere una bozza, dal momento che fra poco saranno passati due anni dalla stipula e di questo intervento nessuno parla più - ancora Medei -. Mi stupisce che la Guardia di Finanza stessa nulla dica. E comunque, aumenti o no, stiamo parlando di due milioni di eur che avrebbero potuto andare ad opere più utili e indispensabili alla cittadinanza".