Tempesta d’estate Alberi caduti e case allagate Torna l’incubo del maltempo

di Valeriano Musiu

Venti millimetri di pioggia in meno di venti minuti. E a Milano torna l’incubo del maltempo. Temporali, piogge violente e raffiche di vento hanno spazzato via in pochissimo tempo il caldo anomalo portato dall’anticiclone Nerone, con le temperature che sono crollate di 11 gradi in un paio d’ore. Pensare che il 23 agosto a Milano le centraline Arpa avevano registrato il giorno più caldo degli ultimi 260 anni.

Paradosso della “tropicalizzazione“ del clima, anche e soprattutto nel cuore della Pianura Padana. Dopo la bomba d’acqua di un mese fa, con 5mila alberi spazzati via da pioggia e vento, e 50 milioni di euro di danni, Milano si prepara a vivere nuovi giorni difficili. E non solo, visto che il maltempo nelle prossime ore è destinato a scendere fino al centro-sud della Penisola.

Ieri nel pomeriggio, solo tra Milano e hinterland, sono state più di 150 le richieste d’aiuto ai Vigili del Fuoco, tra tetti scoperchiati, allagamenti e alberi caduti. Il Comune aveva appena riaperto i parchi, compresi i più grandi e danneggiati del Sempione e i Giardini Montanelli. Una riapertura solo sulla carta, visto che ieri nessuno li ha potuti frequentare, a causa dell’allerta maltempo.

Non è andata meglio nelle altre province lombarde: a Mortara, nel Pavese, una tromba d’aria ha scoperchiato tetti e causato l’allagamento di molte case, con migliaia di cittadini rimasti per ore senza luce e acqua. A Vigevano, gioiello della Lomellina, il vento ha scoperchiato una parte della copertura del Duomo. Un albero si è schiantato sul reparto di Rianimazione dell’ospedale vigevanese: accesso interrotto al pronto soccorso, ora raggiungibile solo attraverso un tunnel sotterraneo.

Al confine con la Svizzera, in Alta Valle Spluga, il cedimento di una parte del ghiacciaio del Ferrè ha provocato una colata di fango che ha scatenato il panico a Madesimo e lungo i sentieri, in questi giorni affollati di turisti. Sulla tangenziale che porta alla Milano-Genova un albero ha ceduto di schianto finendo sulla corsia, e solo per un caso nessun automobilista è rimasto ferito. Vengono i brividi, a pensare che domani - giornata di allerta arancione in tutto il Nord - sarà da bollino nero per il controesodo di milioni di italiani che risaliranno in auto la Penisola.

Situazione critica anche in altre regioni, come il Piemonte. La centralina Arpa del Monferrato Casalese, provincia di Alessandria, ha registrato un “downburst“, con raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri orari. A Casale diverse zone della città sono rimaste al buio ed è stata sospesa la linea ferroviaria che collega Milano e Alessandria.

Eccole, dunque, le prime conseguenze del ciclone Poppea. Una forte perturbazione alimentata da una massa di aria fredda che, dalle Isole britanniche, si è spostata nella parte settentrionale del nostro Paese. Destinata a proseguire la corsa nelle prossime ore fino all’Umbria.

Che cosa aspettarsi per i prossimi giorni? Secondo le previsioni, avremo un Paese spaccato a metà: da una parte si verificherà un ulteriore peggioramento del maltempo al Nord, dove sono previsti temporali violenti e temperature in calo su Alpi, Prealpi e pianure del Nordovest, con la possibilità che lunedì si verifichino fenomeni ancora più estremi; dall’altra, le giornate di caldo del centro e Sud, ancora sotto gli effetti di Nerone, saranno progressivamente caratterizzate dall’arrivo del maltempo man mano che il ciclone Poppea continuerà la sua discesa.