Tellini candidato sindaco Volto del centrodestra

È Roberta Tellini (nella foto) il secondo candidato sindaco per le elezioni amministrative del prossimo 14-15 maggio. La sua candidatura è stata ufficializzata dalla lista AreseRinasce, Forza Italia, le liste civiche di Marco Tizzoni e Daniela Bossi (Gente di Rho e Gente di Pero ) e gli aderenti al progetto Moratti Lombardia Migliore, "che hanno scelto di concentrarsi su un progetto civico in cui competenza, serietà e amore per Arese conteranno più del colore politico". Cinquantatré anni, laureata in giurisprudenza, imprenditrice, da anni collabora con associazioni umanitarie e dal 1998 partecipa alla vita politica aresina ricoprendo diversi incarichi all’interno di Forza Italia, fino a quello di vice coordinatore. Alle amministrative del 2013 e 2018 è stata capolista di AreseRinasce, a sostegno della candidata Michela Palestra, entrando nella squadra di governo come assessore alla Polizia locale, Sicurezza, Trasporto pubblico, Decoro urbano, Sport e Tempo libero e commercio nella giunta.

Ora la Tellini è stata scelta per rappresentare la nuova coalizione, "la mia non è una candidatura contro, ma è una candidatura per Arese. Non rinnego il percorso fatto in questi anni, noi stiamo facendo un percorso civico, Forza Italia rinuncia ad avere una sua lista. Ma siamo convinti che governare bene un Comune sia più importante che seguire gli schemi di partito definiti a livello nazionale, certi che l’elettorato di centrodestra saprà trovare in noi lo stimolo per tornare ad esprimere il suo voto - spiega la candidata sindaco -. Restiamo aperti a tutti quelli che condividono la nostra visione per il futuro di Arese".

Ro.Ramp.