Sindromi rare, dalle “ossa di vetro” al ferro nel cervello: tutte le ricerche finanziate da Telethon

La Fondazione Telethon finanzia la ricerca sulle malattie rare

Milano – Ammontano a 5 milioni e 270mila euro le risorse che fondazione Telethon destinerà al finanziamento di 35 progetti di ricerca scientifica in malattie genetiche rare. Nel dettaglio sono 11 i progetti finanziati in Lombardia, per un totale di 1 milione e 900mila euro, raccolti grazie alla generosità dei donatori. A pochi giorni dalla ricorrenza del 28 febbraio, dedicata alle persone con malattie rare, la fondazione ha annunciato i vincitori del primo round del bando aperto a ricercatori attivi sull’intero territorio nazionale: una quota significativa andrà a indagare i meccanismi ancora ignoti o solo parzialmente chiariti di malattie genetiche tuttora prive di un trattamento specifico, ma non mancano anche progetti focalizzati su potenziali approcci terapeutici. Tra le malattie oggetto di studio figurano sindromi molto rare come quella di Pitt-Hopkins o di Catel-Mankze, accanto a patologie più note come quella di Huntington o la distrofia muscolare di Duchenne, ma anche forme rare ed ereditarie di malattie ad alta diffusione come quella di Alzheimer. A valutare i progetti presentati in questo bando una commissione scientifica composta da 28 scienziati, in gran parte stranieri. "Cerchiamo continuamente di migliorare i processi di valutazione della ricerca. Siamo convinti che questo sia il solo modo...