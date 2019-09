Milano, 16 settembre 2019 - Un opinionista è stato allontanato da un programma sportivo di TeleLombardia, emittente regionale della Lombardia, a causa di una frase razzista nei confronti di Lukaku. E' quanto avvenuto in diretta quando l'ex dirigente dell'Atalanta, Luciano Passirani, parlando dell'attaccante dell'Inter, ha pronunciato queste parole: "Per fermarlo, devi lanciargli 10 banane da mangiare". A nulla sono servite le pronte scuse di Passirani per evitargli l'allontanamento come confermato in diretta dal direttore della rete, Fabio Ravezzani.

"E' un fatto sicuramente non voluto, ma non per questo mano grave. Ha scelto sciaguratamente un'immagine pessima. Noi il razzismo lo abbiamo sempre combattuto, in passato abbiamo subito aggressioni e un attentato per aver stigmatizzato il razzismo a San Siro -ha spiegato Ravezzani-. Non possiamo tollerare che, anche involontariamente, una persona si possa lasciare andare a un commento che può assumere valenza razzista. Con molto dispiacere non potremo più invitarlo, anche se è stato il primo a scusarsi. Come direttore mi ritengo responsabile".