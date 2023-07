Telefono sequestrato Il padre della ragazza: "Adesso La Russa consegni anche la sim"

di Anna Giorgi

"Apprendo della mancata consegna spontanea della sim del telefono, ritengo che questo fatto sia la dimostrazione che il ragazzo nasconde qualcosa. Mi auguro quindi che, se non è così, il presidente La Russa o il figlio ora la consegnino spontaneamente". E ancora: "Spero che si metta da parte la politica e si arrivi presto alla verità". É il padre della presunta vittima della ’notte brava’ di Leo Apache e amici a intervenire sull’affaire ’telefono sì, carta sim no’ e sulla "giusta" decisione della procura di rompere l’impasse in cui si era incagliata l’indagine che deve far luce sull’accusa di stupro di cui deve rispondere La Russa jr, figlio del presidente del Senato.

Venerdì sera il procuratore capo Marcello Viola ha disposto il sequestro dell’apparecchio. Un sequestro probatorio per trovare elementi utili all’inchiesta con "specifico riferimento" alla serata tra il 18 e il 19 maggio scorsi, data della presunta violenza che, stando alla denuncia, sarebbe stata di gruppo, avendo partecipato anche il Dj Nico, indicato come correo dallo stesso Leonardo Apache. Il decreto di sequestro lungo una pagina e mezzo è stato firmato dal pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella ed è stato eseguito attorno alle 19 di venerdì. Il figlio del presidente del Senato è stato convocato negli uffici della questura, in cui si è presentato con il suo difensore Adriano Bazzoni, negli uffici della squadra mobile c’erano anche le due pm e il capo della Mobile, Marco Calì. Il giovane ha consegnato il cellulare che, come è stato appurato dalle indagini, era nella sua "disponibilità esclusiva", escamotage che ha consentito il sequestro immediato. Inoltre nell’atto è stato specificato che gli accertamenti verranno effettuati "con esclusione nella successiva analisi di comunicazioni" coperte dall’articolo 68 della Costituzione. Verrà fatta cioè una ricerca per sole parole chiavi che escludono quindi le altre conversazioni private di Leo Apache. La difesa può comunque ricorrere al Tribunale del Riesame contro il sequestro.

Se invece, le prime analisi tecniche sulla copia forense richiedessero un approfondimento e ci fosse quindi bisogno della sim, la magistratura a quel punto sarebbe obbligata a presentare formale richiesta alla Giunta per le autorizzazioni del Senato.