Milano, 25 luglio 2019 - Non sono semplici telecamere mobili ma fototrappole. “Foto” perché procedono per istantanee e “trappole” perché la loro presenza non è segnalata e può non essere segnalata, a differenza di quanto avviene per tutte le altre telecamere puntate su luoghi e spazi pubblici. Il Comune ne ha installate 19 in via sperimentale con l’obiettivo di beccare e sanzionare chi scarica rifiuti dove non sarebbe consentito scaricarli. L’installazione dei 19 dispositivi è avvenuta a partire da maggio e le località dove sono state installate restano coperte da segreto per ovvie ragioni. Ma i Municipi più interessati dalla sperimentazione sono il 4 ed il 6. Questo è quanto emerso ieri pomeriggio nel corso della seduta congiunta delle Commissioni Ambiente e Sicurezza di Palazzo Marino, alla presenza di Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega proprio alla Sicurezza, e Marco Granelli, assessore all’Ambiente.

A maggio il ricorso alle fototrappole ha permesso di accertare 7 scarichi abusivi e comminare altrettante sanzioni da 450 euro l’una. In un caso si è saliti di livello e si è contestato il reato di deposito incontrollato di rifiuti commesso da imprese o enti. Ancora, tra il primo giugno e l’11 luglio la polizia locale ha accertato altri 36 scarichi abusivi di rifiuti per le strade della città. Di questi 36 scarichi abusivi immortalati dalle telecamere mobili, uno è stato immediatamente sanzionato dagli agenti che hanno colto sul fatto due persone in via Lorenteggio mentre depositavano pattume in strada. Ad osservare le immagini restituite dalle fototrappole sono gli agenti della centrale operativa di via Drago. Sempre loro ad intervenire in flagranza di reato, laddove possibile. In caso contrario le immagini vengono trasmesse ai comandi decentrati delle polizia locale per procedere all’individuazione degli autori degli illeciti e alle sanzioni. La tipologia dei rifiuti che viene abbandonata è varia: dai quelli urbani domestici ai materiali edili di risulta, da legni e bancali fino a mobili, materassi, indumenti, parti di veicoli, elettrodomestici e materiale elettrico. Il Comune anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, dei Municipi e ad Amsa, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti, sta realizzando una mappa delle zone più a rischio. Ed è proprio in queste zone che saranno posizionate le telecamere mobili.

Scavuzzo e Granelli hanno sottolineato come in alcune zone di Milano ci sia «una sorta di turismo dell’abbandono da parte di cittadini che risiedono nei Comuni limitrofi e scaricano in città i loro rifiuti. E alcuni di questi sono stati sanzionati dalla polizia locale». Il fenomeno dello scarico di rifiuti domestici è invece attribuibile a persone «che risiedono nelle vicinanze del luogo dello scarico» e lo scarico di materiale edile avviene in vie periferiche e isolate ed è attribuibile a realtà che collaborano con attività di vendita di mobili e a soggetti che svolgono attività di pulizia di locali e sgombero cantine. «Mi auguro che le telecamere possano essere un deterrente – concludce Granelli –. I cittadini devono sapere che c’è chi controlla e che le azioni di questo tipo vengono sanzionate».