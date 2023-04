Telecamere intelligenti e risparmio energetico Partono i lavori

Al via gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica ad Arese: nella prossime settimane tutte le vecchie lampade saranno sostituite con lampade a led. Il Comune, dopo aver acquisito la proprietà dell’intero sistema di illuminazione pubblica, ha sottoscritto con Enel X una convenzione per la sostituzione delle lampade obsolete con tecnologia led, a basso consumo e alta efficienza. E ieri sono iniziati i lavori con un doppio obiettivo: risparmio energetico e miglioramento dell’illuminazione di strade, piazze e luoghi pubblici.

Ma non solo. Il progetto consentirà al Comune di attuare alcuni interventi che renderanno Arese ancor di più una Smart City, con l’installazione sulle arterie urbane principali di telecamere "intelligenti", che potranno essere programmate per diversi servizi, dalla lettura delle targhe alla ripresa dell’area, ma anche per il monitoraggio degli assi principali di viabilità e del flusso veicolare, per rilevare la velocità dei veicoli e lo stato delle assicurazioni. Queste si andranno ad aggiungere a quelle che sono già presenti agli ingressi della città.

Illuminazione, sicurezza, ma non solo. Con la riqualificazione del sistema di illuminazione e l’accordo sottoscritto con Enel X cambieranno anche le modalità di segnalazione dei guasti: i cittadini lo potranno fare accedendo al portale “YouUrban”, in modo da consentire interventi di sistemazione più rapidi.

Roberta Rampini