Tecnici della sanità, nuovi corsi di laurea

Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e in Tecniche di Radiologia Medica: al via i nuovi corsi. Due i percorsi formativi universitari per formare tecnici della sanità in grado di padroneggiare tecnologie e processi complessi e in continuo aggiornamento. Le attività didattiche si terranno presso il Campus di Pieve. La scelta di arricchire l’offerta didattica volta alla formazione di tecnici si deve alla crescente richiesta di questi professionisti nella Sanità, un settore che deve affrontare da un lato l’invecchiamento della popolazione e dall’altro la crescente diffusione di apparecchiature ad alta tecnologia sul territorio nazionale.

"L’ateneo ha ritenuto importante proporre due percorsi formativi rivolti ai futuri tecnici, andando così a completare e arricchire gli sforzi indirizzati in questi anni verso l’applicazione della tecnologia alla medicina e alle scienze sanitarie - ha commentato Luigi Maria Terracciano, Rettore di Humanitas University -. Sotto il profilo didattico l’approccio rimane quello dell’Ateneo: focalizzazione sul percorso dello studente, assistito da vicino dai tutor e le attività professionalizzanti. A queste ultime è assegnato uno spazio consistente nel piano degli studi. "Le attività professionalizzanti costituiscono il cuore di un percorso che deve formare, in tre anni, specialisti in grado di padroneggiare tecnologie e processi complessi e in continuo aggiornamento - commentano la professoressa Valeria Cento e il professor Marco Francone, presidenti rispettivamente del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e in Tecniche di Radiologia Medica -. I due nuovi corsi costituiscono un’ottima opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, con oltre il 75% dei laureati che trova occupazione a un anno dal conseguimento della laurea".Mas.Sag.