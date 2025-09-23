Al Corvetto riapre il Teatro della Quattordicesima dopo 12 annidi restyling

Milano, 23 settembre 2025 – Il sipario si rialza sul Teatro della Quattordicesima. Dopo 12 anni riapre nel cuore del quartiere Corvetto. La storica sala all'interno del centro civico del Municipio 4, in via Oglio 18 con un cartellone per la stagione 2025-26 fatto di musica, prosa e musical.

Riapre grazie alla direzione artistica di “Moma Studios”, realtà di riferimento nel mondo della danza e delle arti performative, guidata da Pietro Froiio, che si è aggiudicata il bando indetto dal Municipio 4 per la concessione della struttura comunale per i prossimi dodici anni.

L'annuncio dell'apertura del Teatro della Quattordicesima

Ad annunciare oggi la riapertura - insieme al direttore Pietro Froiio e al direttore artistico Simone Ranieri - sono stati gli assessori Gaia Romani (Decentramento) e Tommaso Sacchi (Cultura), per il Municipio 4 il presidente Stefano Bianco e l’assessore alla Cultura Giacomo Perego. La sala sarà aperta per almeno nove mesi all’anno, con un cartellone che prevede 14 spettacoli, che vanno dalla prosa, al musical, fino al family show.

Il teatro ha già debuttato con un appuntamento del Festival MITO a inizio settembre e da domani, mercoledì 24 settembre, ospiterà “La Grande Età alla Quattordicesima”, presentata dal Teatro Franco Parenti.

L'interno del Teatro della Quattordicesima

I lavori di riqualificazione del teatro hanno restituito al quartiere uno spazio versatile, corredato delle ultime tecnologie, pronto ad ospitare una varietà di eventi e iniziative: dal teatro ai concerti, da produzioni televisive a meeting congressuali. La sala ha una capienza di 425 posti e un palco di oltre 100 metri quadrati ed è stata totalmente ristrutturata con la messa a norma di tutti gli impianti.

Il Teatro della Quattordicesima dopo il restyling

“Oggi confermiamo il raggiungimento di un traguardo molto importante – dichiara l'assessore al Decentramento Gaia Romani –, risultato di anni di impegno da parte del Comune e del Municipio 4, che non hanno mai smesso di credere in questa riapertura".

“Annunciare l'apertura di un teatro è sempre un'emozione – ha detto l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – e lo è ancor di più oggi, nel caso del Teatro della Quattordicesima, un palcoscenico che ha una storia importante e radicata con il quartiere e con chi lo vive e che darà un nuovo impulso all’offerta culturale della nostra città”.

“Abbiamo creduto fortemente in questo progetto e oggi esprimiamo la nostra soddisfazione per la rinascita di questo storico spazio – dichiara il presidente del Municipio 4 Stefano Bianco –. La riapertura del Teatro è un impegno importante che abbiamo preso fin dall’inizio del nostro mandato. Il Teatro della Quattordicesima torna ad essere un punto di riferimento culturale e aggregativo per la nostra comunità”.

“Aprire un Teatro in una periferia come Corvetto ha un significato che trascende il mero aspetto culturale in quanto tale – ha commentato l’assessore alla Cultura Giacomo Perego del Municipio 4 – . Per noi rappresenta anche un presidio sociale fondamentale per il territorio che siamo certi darà a molti dei nostri ragazzi e ragazze un’opportunità in più”.

“Il titolo della primissima stagione è “Quelli della Quattordicesima” come spiega il direttore artistico, Simone Ranieri – Non è solo il titolo di questa prima stagione, è una bandiera, un inno, un motto, un simbolo di appartenenza per una comunità che può riconoscere nel Teatro della Quattordicesima un proprio orgoglioso spazio di sicuro rifugio. Far parte di Quelli della Quattordicesima non è semplicemente un abbonamento, è un atto d’amore di una comunità che partecipa concretamente alla crescita del suo territorio, sostenendolo con una visione lungimirante. Questa pluralità non è soltanto una scelta artistica, ma il riflesso naturale della comunità che ci circonda - il Corvetto di oggi - fatto di tante voci, culture e storie che convivono e si intrecciano”.

“Sono molto legato al territorio dove sorge il Teatro della Quattordicesima, per il quale abbiamo stilato una attenta strategia di sviluppo – afferma il direttore Pietro Froiio –. Crediamo che sia necessario procedere con gradualità, con l’obiettivo dapprima di fare conoscere la nuova veste del Teatro – sia ai professionisti del settore, sia al pubblico – e poi di renderlo un punto di riferimento per il mondo culturale e artistico, fino ad affermarlo come luogo dove gli stessi professionisti vorranno approdare con le proprie produzioni”.

La programmazione prende il via il 24 ottobre: i Solisti e l'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Pietro Mianiti, si esibiranno con musiche di Schubert e Verdi. L'inizio di novembre, invece, sarà all'insegna della musica contemporanea, con un doppio appuntamento: il 7 novembre sarà il turno di Morgan & The Problems, che saliranno sul palco con la loro live band. Il giorno seguente, l'8 novembre, il palco si scalderà con le note blues di Nadia del Frate, Marco Guerzoni e la Greenlight Blues Band.