Tavolo ad hoc per rivedere i tagli al bus 73

Il Consiglio comunale ieri ha approvato un ordine del giorno presentato dai consiglieri di maggioranza – prima firmataria Simonetta D’Amico (Pd) – finalizzato a rivedere il taglio delle corse e delle fermate dell’autobus 73, quello che serve la zona di viale Corsica-viale Forlanini fino ad arrivare all’aeroporto di Linate. Una linea le cui corse sono state ridimensionate dal Comune e da Atm per evitare sovrapposizione con la M4, che ora corre proprio tra il City Airport e piazza San Babila, centro città.

Sulla scorta delle proteste sollevatesi in quartiere in queste settimane, i consiglieri di maggioranza hanno chiesto e ottenuto dalla Giunta l’impegno a "costituire un percorso all’interno della commissione Mobilità o un tavolo di lavoro dedicato, da attivarsi entro luglio 2023, che coinvolga anche i Municipi 3 e 4, oltre ad Atm e ad altri portatori di interesse, per definire insieme il nuovo assetto del trasporto pubblico locale di questo comparto urbano". I fattori da tenere in considerazione sono: "Il mantenimento della 73 o l’individuazione di una soluzione che consenta di mantenere un servizio di trasporto di superficie nel tratto non coperto da altri mezzi, nello specifico viale Forlanini fino all’interscambio. L’attenzione affinché almeno metà delle corse del 27 siano effettuate da mezzi totalmente e facilmente accessibili, quali il Sirio ora in utilizzo sulla linea 24. E, infine, l’inserimento delle fermate della linea 73 su viale Forlanini nel servizio notturno della NM4".

"Il tavolo avrà il compito di individuare le soluzioni rispetto ai punti sopra evidenziati rispetto ad altri punti che dovessero emergere durante il percorso, entro e non oltre novembre 2023. Di tenere monitorata la situazione nel primo semestre, relativamente all’impatto della M4 sul trasporto di superficie di questo ambito".