Capsule imbottite di cocaina nell’auto bianca: arrestato tassista spacciatore

Arrotondava i guadagni da tassista offrendo ai clienti un servizio supplementare. Gli agenti della sesta sezione “contrasto al crimine diffuso” della squadra mobile hanno arrestato il titolare 42enne di una licenza per auto bianche, incensurato, con l’accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti.

Movimenti sospetti

Scintilla dell’operazione è l’avvistamento di un uomo che, nella giornata di ieri, verso le 18 si trovava fuori da un albergo in via Panfilo Castaldi, nella zona di Porta Venezia. Questi, uscito dall’hotel, è salito a bordo di un taxi e, dopo un breve giro dell’isolato, ha fatto ritorno al punto di partenza, scendendo dalla vettura.

Qui ha trovato ad attenderlo gli agenti, che l’hanno identificato – è uno svizzero di 37 anni arrivato a Milano per il Fuorisalone – e perquisito. Aveva cinque capsule di plastica, in cui sono stati trovati 2 grammi e mezzo di cocaina, acquistate proprio nel corso del tragitto in taxi.

Auto “imbottita”

A quel punto gli investigatori hanno bloccato il tassista, un italiano incensurato di 42 anni, perquisendo l’abitacolo della sua quattro ruote. Nel vano portaoggetti sono stati recuperati quattro pacchetti di sigarette, in cui erano custodite 86 capsule di cocaina, del peso lordo di circa 72 grammi, come quelle vendute poco prima al turista svizzero.

Si è passati quindi alla perquisizione della casa del tassista, residente a Bollate, e di un’altra abitazione a lui riconducibile. Nei due appartamenti è stata scoperta altra droga: 1.280 grammi di cocaina suddivisi in 1.393 blister in plastica, 170 grammi di hashish, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le capsule e 62mila euro in contanti, nascosti sopra un armadio. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a San Vittore, in attesa dell’udienza di convalida.