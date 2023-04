Milano, tassista insospettabile diventa pusher: “Rovinato da Covid e divorzio”

Agli agenti ha confidato di aver iniziato a spacciare per far fronte all’improvvisa emorragia di denaro. Due i motivi, a suo dire: il calo vertiginoso delle entrate causa pandemia da Covid e la separazione dalla moglie, evidentemente dolorosa su tutti i fronti. Certo, a giudicare dal tesoretto che la polizia ha trovato e sequestrato nonché dall’armamentario per confezionare le dosi di cocaina (che fa subito ipotizzare che dietro di lui ci fosse qualcuno di molto più strutturato dal punto di vista criminale), il quarantaduenne G.P., tassista milanese sconosciuto fino a venerdì agli archivi delle forze dell’ordine, si era ripreso alla grande. Con ogni probabilità, i vertici di qualche organizzazione di narcos hanno pensato, come già capitato in altri casi del recentissimo passato, di sfruttare il suo profilo da insospettabile (garantito dall’incensuratezza) e il tipo di lavoro che svolgeva (che gli permetteva di muoversi liberamente senza destare particolari sospetti) per trasformarlo in una sorta di corriere a domicilio della droga.

L’altro ieri, gli investigatori della sezione "Contrasto al crimine diffuso" della Squadra mobile, impegnati in uno dei consueti servizi antispaccio nella zona di Porta Venezia, hanno intercettato verso le 18 i movimenti sospetti di un turista svizzero di 37 anni, che è uscito da un albergo di via Castaldi e si è infilato nell’auto bianca che lo attendeva in strada. La macchina ha fatto pochissima strada, giusto il giro dell’isolato, per poi tornare al punto di partenza. A quel punto, i segugi di via Fatebenefratelli, coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, hanno intuito che l’elvetico, in città per un weekend tra gli eventi del Fuorisalone, era salito sul taxi soltanto per prendere qualcosa: nella fattispecie, cinque capsule di plastica trasparente, tipo compresse medicinali, piene di due grammi e mezzo di cocaina. A quel punto, gli agenti in borghese hanno fermato l’auto bianca: nel vano portaoggetti, sono stati trovati quattro pacchetti di sigarette, custodie di altre 86 capsule per un peso complessivo di 72 grammi di coca. G.P. non ha potuto negare l’evidenza, ma inizialmente si è rifiutato di svelare quale porta aprisse la chiave che aveva con sé; dopo qualche resistenza, però, ha accompagnato i poliziotti nell’appartamento di Bollate in cui vive una sua parente (estranea alla vicenda).

Gli investigatori hanno perquisito sia quell’abitazione sia il domicilio del tassista, scovando in tutto 1,28 chili di cocaina suddivisi in 1.393 capsule, altri 35 grammi non ancora porzionati, 170 grammi di hashish, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, una macchina incapsulatrice e 62mila euro in banconote di vario taglio. Il quarantaduenne è stato portato a San Vittore.

Stesso destino era toccato qualche ora prima a un pregiudicato di 54 anni, ammanettato dagli agenti del commissariato Lambrate. Il blitz è scattato attorno alle 14, nei pressi di un appartamento di Segrate dove l’uomo smerciava droga: il pusher aveva con sé mille euro e un mazzo di chiavi, che hanno portato gli uomini dell’Investigativa di via Maniago in un altro stabile in zona Loreto; e lì sono stati sequestrati 51 chili di hashish in panetti sottovuoto, materiale per il confezionamento e altri 9.500 euro. L’uomo era già stato arrestato per lo stesso reato nel novembre del 2021.