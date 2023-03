Tasse, il Sud litiga di più con il Fisco

Qui a Nord meno ricorsi contro le tasse e tempi più veloci. A Sud, invece, con il Fisco si litiga di più e si perde più tempo prima di arrivare a una decisione. Così il presidente facente funzioni della Corte di Giustizia tributaria regionale di secondo grado Roberto Punzo, al suo arrivo ieri al palazzo di Giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario. L’indice di litigiosità in Lombardia è "intorno all’1 su 1000 abitanti ed è più o meno comune a tutte le regioni del Nord Italia", scrive nella relazione. "Valori sensibilmente più bassi rispetto ad altre zone del Paese, in cui l’indice di litigiosità è molto più elevato anche a causa della maggiore incidenza dei ricorsi nei confronti degli enti territoriali". In Regione i numeri del contenzioso sono stabili. Negli ultimi due anni, poco più di 15mila procedimenti pendenti all’anno tra primo e secondo grado. Quanto ai nuovi ricorsi: 6.166 nel 2021 e ben 10.404 nel 2022 . Aumento che "dipende molto dal Covid", spiega Punzio. Nel senso che "è ripresa l’attività degli accertamenti" che sotto pandemia "sono stati molto rallentati anche con leggi speciali che hanno sospeso i termini di possibili impugnazioni. Ora siamo sui livelli pre Covid".

E più l’Agenzia delle Entrate “accerta“, più il contribuente si oppone. Anche se non sempre si arriva al giudice tributario. Quanto ai tempi, in Lombardia risultati "più positivi" rispetto alla media nazionale "che continua ad essere di due anni per la definizione di ciascun grado di giudizio". In Regione invece la media è 11 mesi in primo grado, un anno e 4 mesi in appello. Rispetto a dieci anni fa "si ricorre meno, ci sono sistemi di conciliazione che per le piccole cause funzionano abbastanza bene – analizza Punzo – per cui speriamo che in futuro ci possiamo concentrare sulle cause importanti". Sempreché non arrivino nuovi colpi di spugna sul passato. Certamente per noi l’ideale sarebbe che non ci fossero né condoni né soluzioni che favoriscano solo l’incasso. Preferiremmo che ognuno pagasse le imposte giuste". In generale una grossa percentuale delle cause riguarda ricorsi su Irpef o Iva, gente che "non paga o ritiene di non dover pagare". Ci sono poi "le frodi carosello" (scatole cinesi) difficili da accertare. M.Cons.